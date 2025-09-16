#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Еще одна магнитная буря обрушилась на Землю: перспективы неутешительные

огненные облака, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 11:34 Фото: pexels
Утром 16 сентября на Земле зарегистрировали новую магнитную бурю. В этот раз ее уровень составил G1 (слабая), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, в настоящее время планета достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3, произошедших во время первого удара, больше не наблюдается.

"Текущий режим (отдельные слабые и средние бури, разделенные периодами спокойствия) примерно соответствует первоначальному прогнозу по прохождению корональной дыры, и, если не вмешаются новые обстоятельства, то именно такой будет геомагнитная обстановка ближайшие 2-3 суток, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства", – прогнозируют специалисты.

Из негативных обстоятельств они отмечают исключительно высокую скорость солнечного ветра, которая не только не показывает тенденций к снижению, а, наоборот, растет, и уже пересекла красную границу 750 км/с, отделяющую просто высокую скорость от экстремально высокой.

"Слабая реакция магнитного поля Земли на это событие объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра, которая, в отличие от скорости, резко спала, сняв давление на магнитное поле планеты. В целом, происходящие сейчас в околоземном пространстве процессы стали на данный момент полностью понятны, и первоначального шока от разницы между прогнозом и реальностью больше не наблюдается. В то же время, из этого понимания следует, что текущий спад является довольно хрупким. Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня 2 и 3", – резюмировали в лаборатории.

Причина такой обстановки в том, что Земля 14 сентября начала пересекать границу действия корональной дыры на Солнце.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
