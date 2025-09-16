#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

21 сентября произойдет второе за год необычное Солнечное затмение

Космос, астрономия, Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 02:59 Фото: pixabay
21 сентября 2025 года произойдет второе в этом году Солнечное затмение. Это явление случается довольно редко: всего от двух до пяти раз в год и исключительно в новолуния, сообщает Zakon.kz.

По данным Лента.ру, астрономическое явление может длиться от нескольких секунд до примерно 7,5 минуты. Однако в 2010 году было зафиксировано рекордное затмение продолжительностью 11 минут. В этом году нас как раз ожидает частное затмение. На улице на некоторое время станет темнее, что создаст особую сюрреалистическую атмосферу.

Это затмение называют "Затмением Равноденствия" потому, что произойдет оно как раз перед днем осеннего равноденствия, когда день и ночь будут длиться практически одинаково.

Равноденствие в сентябре традиционно знаменует собой начало астрономической осени в Северном полушарии. Это совпадение придаст событию особую символичность.

Ранее астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского "облака-призрака".

Аксинья Титова
Участились случаи менингококковой инфекции в Алматы
19:37, 16 сентября 2025
Участились случаи менингококковой инфекции в Алматы
Токаев посетил Дом шахмат, который открыли на месте его резиденции в Акмолинской области
19:31, 16 сентября 2025
Токаев посетил Дом шахмат, который открыли на месте его резиденции в Акмолинской области
Выбросить все старье: что важно успеть 16 сентября
14:45, 15 сентября 2025
Выбросить все старье: что важно успеть 16 сентября
