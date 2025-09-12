Астрономы разгадали многолетнюю тайну марсианского "облака-призрака"

Стабильно раз в год вблизи потухшего вулкана Гора Арсия на Марсе появляется таинственное длинное и тонкое облако, которое так же неожиданно исчезает. Международная группа исследователей разгадала эту загадку, сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, результаты исследования представили на конференции Europlanet Science Congress, которая проходила в Хельсинки с 7 по 12 сентября 2025 года.

Марс – мир с крайне разреженной и "сухой" атмосферой, но даже там иногда образуются облака. Правда они кардинально отличаются от земных. Атмосфера Красной планеты содержит огромное количество мелких пылевых частиц. Эти частицы становятся центрами, вокруг которых конденсируется водяной пар, затем он замерзает, формируя ледяные облака. Этот процесс называют гетерогенной нуклеацией.

Однако одно марсианское облако выбивается из всех правил. Речь идет об облаке Горы Арсия. Оно появляется каждую зиму, формируется на рассвете над склонами потухшего вулкана, растет с невероятной скоростью и исчезает через несколько часов. Так происходит на протяжении трех месяцев.

Это облако довольно гигантская структура – помимо того, что оно тонкое, еще и очень длинное, примерно 1800 километров. Исследователи не могли объяснить это. Международная группа астрономов под руководством Хорхе Эрнандеса-Берналя из Университета Страны Басков в Испании провела серию компьютерных симуляций с учетом необычно высоких концентраций водяного пара. Оказалось, именно такие условия позволяют облаку принимать знакомую вытянутую форму.

Модель показала, что рядом с Горой Арсия в утренние часы возникает "холодный карман", где температура на 30 градусов ниже окружающей. В этих зонах фиксировалось перенасыщение водяного пара в 100 тысяч раз и более. В такой среде запускается гомогенная нуклеация, и облако стремительно растет, формируя длинный хвост, который затем расплывается в широкую полосу.

Иными словами, этот процесс не требует посторонних "частиц-затравок". Водяной пар собирается в кристаллы сам по себе, без участия пылинок, но для этого требуется чрезвычайно высокий уровень перенасыщения.

Раньше специалисты полагали, что на Марсе такой сценарий невозможен. Тщательный анализ, проведенный еще в 2005 году, показал, что для гомогенной нуклеации нужна степень перенасыщения водяным паром порядка 100 тысяч. Считалось, что обильная пыль в атмосфере Марса будет слишком быстро поглощать излишки пара, не позволяя достичь таких экстремальных значений. Однако команда Эрнандеса-Берналя опровергла это мнение, правда, пока только с помощью компьютерных моделей.

