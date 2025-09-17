#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Астрономы засекли возле Квавара неустановленный объект

Квавар, планеты, кольца, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 06:40 Фото: ESA
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно закрыло ее собой. Астрономы считают, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец на краю Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

О новом открытии исследователи рассказали в недавней статье для издания Research Notes of the AAS.

Квавар – один из самых маленьких миров в Солнечной системе: его диаметр – всего около 1100 километров. Он держится примерно в 42-45 раз дальше от Солнца, чем Земля, по соседству с Плутоном и вместе с ним числится в списке крупнейших транснептуновых объектов.

Квавар представляет пример любопытного феномена – карликовой планеты с собственными кольцами, как у Сатурна. Притом у Квавара их даже два, оба вызывают особенный интерес.

Как раз с этой целью астрономы недавно решили снова рассмотреть эти кольца в те моменты, когда они закрывают собой одну из звезд с точки зрения земного наблюдателя. Исследователи заранее знали, когда именно ждать очередного такого затмения, с точностью вплоть до секунды. По опыту наблюдений было ясно, что кольца эти довольно прозрачные, поэтому полностью перекрыть собой свет звезды не могут – они создают что-то вроде "туманной завесы".

Поэтому астрономы были удивлены, когда за две с небольшим минуты звезда на 1,23 секунды оказалась чем-то закрыта почти полностью – степень затемнения составила 99,9%.

У Квавара есть спутник Вейвот, но ученые установили, что это не он: у него совсем другая, хорошо отслеживаемая орбита. Версии случайного "попадания в кадр" самолета, дрона либо астероида тоже отвергли. Так что, это нечто до сих пор неизвестное.

Как объяснили астрономы, в любом случае речь идет о чем-то плотном. Они подозревают, что у Квавара есть еще одна луна. Если это подтвердится, наблюдаемая ситуация станет намного более понятной: значит, кольцо все-таки постепенно превращается в спутник, как ему и "положено". По другой версии, это еще не совсем полноценный спутник, а некий сгусток материала в кольце, который со временем станет луной.

Ранее ученые ответили, что будет с Землей, если заменить Луну планетами Солнечной системы.

Аксинья Титова
