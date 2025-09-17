Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения

Один из самых крупных астероидов года – 2025 FA22 – пройдет в четверг, 18 сентября 2025 года, рядом с Землей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 сентября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, сблизившись с планетой на минимальное расстояние около 10:00 по московскому времени (12:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) Средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса тела примерно в 1000 раз превышает массу Челябинского метеорита".

По данным ученых, как и у большинства объектов, входящих в перечень потенциально опасных для Земли, вероятность столкновения данного тела с планетой оценивается в ничтожные доли процента.

"Наибольшего значения она достигала в начале года, когда сообщалось о вероятностях около 0,01%. В настоящее время за двое суток до сближения с Землей шансы на столкновение по сути являются нулевыми, так как трудно представить, какое стечение обстоятельств может радикально изменить орбиту астероида за такое короткое время. Текущая траектория, если она сохранится, гарантированно проводит его мимо Земли и Луны". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые считают, что за текущий год это "самый крупный камень (как минимум, один из крупнейших), проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров".

"Можно заметить, что в современной истории человечества метеориты таких размеров, насколько можно судить, не падали ни разу. Все находящиеся на слуху исторические падения относятся к телам в разы меньшего размера. Самый знаменитый метеоритный кратер в истории – Аризонский кратер – является следом от падения астероида с массой примерно в 10-100 раз меньше". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как отметили ученые, увидеть транзит камня в любительские инструменты практически невозможно. По оценкам, потребуются, как минимум, 30-см телескопы.

"Можно заметить, что, согласно расчетам, данный астероид в некотором смысле синхронизирован с Землей и периодически проходит рядом с планетой". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые напомнили, что последнее сравнимое сближение произошло 17 сентября 1940 года.

"В следующий раз, если текущий транзит пройдет без происшествий, очередное близкое прохождение состоится в сентябре 2173 года. Надо заметить, что при такой орбите шансы, что камень однажды закончит свою жизнь, упав на Землю, весьма велики". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

