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Наука и технологии

Затронет ли Землю один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы

Земля, один из самых сильных выбросов плазмы, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:33 Фото: unsplash
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН высказались о крупном выбросе солнечной плазмы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что один из самых сильных за последние годы выбросов плазмы произошел 8 июня 2025 года около южного полюса Солнца. По данным ученых, выброс был вызван дестабилизацией гигантского протуберанца на обратной стороне Солнца – с Земли он не наблюдался.

"Более точные данные о траектории распространения вчерашнего крупного выброса массы, полученные с коронографа LASCO/C3, подтвердили сделанный ранее предварительный вывод о том, что выброс идет мимо Земли. Плазма, согласно расчетам, ушла в направлении южного полюса Солнечной системы, то есть в целом не заденет плоскость расположения планет", – заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН 9 июня.

По их словам, то, что вектор распространения вещества расположен почти под прямым углом к Земле, было понятно из самых первых снимков.

"Вопрос заключался в угле распространения вещества, так как крупные выбросы массы за счет газодинамического расширения могут двигаться в секторе более 180 градусов и иногда цепляют своими периферийными границами небесные тела, достичь которых, на первый взгляд, не имели никаких шансов... На этот раз такой сценарий был исключен", – заключили ученые.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла редкая по длительности магнитная буря.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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