Мир

Ученые Казахстана и России вместе изучат проблемы Каспия

Морской порт Курык, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 02:30 Фото: primeminister.kz
Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря (КазНИИКМ) и институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) заключили меморандум о научно-техническом сотрудничестве в области изучения проблем Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, стороны договорились о разработке и реализации совместных научных программ и проектов, которые направлены на фундаментальные и прикладные исследования климатического и экологического состояния регионов России и Казахстана, включая районы высокого экологического риска – Каспийского моря и прикаспийского региона.

Это сотрудничество предполагает выполнение совместных научных исследований, обмен научной информацией и взаимную методическую поддержку при проведении изысканий.

Кроме того, ученые планируют создание совместных научных и образовательных структур, лабораторий, исследовательских групп, организацию стажировок аспирантов, докторантов, молодых ученых и преподавателей.

Как отметили в Институте океанологии, КазНИИКМ, основанный в августе 2025 года, стал первым морским научно-исследовательским институтом Казахстана, призванным решать проблемы, связанные с понижением уровня Каспийского моря.

Ранее стало известно, что Казахстан и Россия создадут межгосударственную комиссию по проведению летных испытаний "Союза-5" и "Байтерека".

Аксинья Титова
