Как цифровизация и ИИ могут дать второе дыхание ГМК

В Послании президент Касым-Жомарт Токаев назвал горно-металлургический комплекс опорой индустриального каркаса страны. Но его возможности на пределе, и без инвестиций, новых технологий и предсказуемых правил игра вдолгую будет невозможна.

Выход – цифровизация, которая может снизить издержки, сделать регулирование прозрачным, поддержать "зеленый" курс и усилить научную базу отрасли.

Геологоразведка

Аналитик Марат Шибутов, работавший над исследованием "ГМК Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития", отмечает, что эпоха "легкой добычи" позади – крупные месторождения уже освоены. Теперь разведка и добыча требуют больше инвестиций, техника изношена, специалистов не хватает, а разработка удаленных рудников становится все дороже и сложнее. В Казахстане расходы на геологоразведку в несколько раз ниже, чем в других ресурсных странах: около 63 долларов на квадратный километр против 300 в Канаде и Австралии. Минеральная база восполняется всего на 30%, а бюджетное финансирование упало в десятки раз. Цифровые модели недр и ИИ могут изменить ситуацию: анализ больших массивов данных позволит точнее оценивать запасы, снижать стоимость проектов и открывать новые рудники без лишних затрат.

Налоги и регулирование

Инвестиционный цикл в ГМК занимает 10-15 лет и требует стабильных правил. В отрасли считают, что налоговые условия должны быть предсказуемыми хотя бы на несколько лет вперед. Дополнительная сложность – разрозненное законодательство: Кодекс о недрах, Экологический и Земельный кодексы пересекаются, создавая противоречия в законе. Решением может стать цифровая интеграция: ИИ позволит анализировать данные по налогам, геологии и экологии в единой системе и предлагать сбалансированные решения.

Экология

С 2025 года предприятия обязаны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ) и получать комплексные экологические разрешения. В отрасли уже давно не скрывают, что работать становится и дорого, и тяжело. Оборудование изношено почти на 80%, а на его модернизацию нужны огромные деньги. Кроме того, обновления Экокодекса требуют времени для адаптации компаний. Выходом может быть гибкий переход – поддержка тех, кто уже готов, и отсрочки для остальных. Цифровые решения помогут просчитывать оптимальные сценарии снижения выбросов и энергопотребления, совмещая экологические требования с устойчивостью производства.

Наука и бюрократия

Согласно Кодексу о недрах, предприятия направляют 1% расходов на добычу в НИОКР. Раньше эти деньги шли напрямую на заводскую науку и прикладные проекты, теперь они централизуются в бюджете. Это снижает эффективность, ведь производству нужны быстрые и точечные решения. Обсуждается компромисс: 30% средств направить через госмеханизмы на геологоразведку, где остро не хватает запасов, а остальное – на заводскую науку и цифровизацию. Использование ИИ и цифровых двойников заводов может радикально повысить эффективность. Как отметил президент, геологоразведке нужен научный фундамент. Для этого при АСПиР создают Центр регуляторного интеллекта, который должен упорядочить законы и упростить работу бизнеса. Если механизм заработает, наука и инновации помогут развивать ГМК.

Что дальше?

На ГМК давят и другие факторы: социальная нагрузка, высокие тарифы на энергию и перевозки, перебои с инфраструктурой, санкции и падение цен на металлы. Тем не менее потенциал отрасли огромен. Государство уже делает шаги навстречу: новая редакция Налогового кодекса учла расходы на разведку и переработку, снижены ставки для зрелых месторождений, готовится Дорожная карта развития.

По мнению заместителя председателя НПП "Атамекен" Гульнары Бижановой, цифровизация и ИИ должны стать основой модернизации. Они обеспечат новые подходы к управлению месторождениями, экологическому контролю и запуску высокотехнологичных производств.

ГМК способен стать точкой роста для экономики Казахстана, если наука, бизнес и государство объединят усилия. ИИ и цифровизация могут дать отрасли второе дыхание и превратить кризис в шанс на обновление.