Как казахстанский ГМК выходит на мировой уровень с помощью ИИ и автоматизации

Технологии, такие как цифровизация, машинное обучение и искусственный интеллект, перестают быть исключительно IT-инструментами. Сегодня они становятся основой для повышения эффективности, безопасности и устойчивости производства в ключевых отраслях, включая горно-металлургический комплекс.

ГМК обеспечивает около 8% ВВП Казахстана и остается одной из главных отраслей экономики. Сейчас здесь идет настоящая технологическая трансформация: процессы, которые раньше выполняли только люди, теперь автоматизируются с помощью ИИ и цифровых систем. Президент Касым-Жомарт Токаев в последнем Послании подчеркнул, что новая индустриализация страны должна строиться на цифровых технологиях и ИИ.

Казахстанские предприятия внедряют современные цифровые решения на уровне мировых лидеров, таких как BHP и Vale. Используются системы машинного зрения, автономная техника и другие передовые технологии, адаптированные под особенности отечественного производства.

"Казахмыс": от геологии до питания сотрудников

В "Казахмыс" цифровизация охватывает весь производственный цикл. В 2020 году создан Офис трансформации, проведен аудит процессов и сформирована дорожная карта внедрения технологий. За четыре года компания инвестировала более 32 млрд тенге.

Основное внимание уделяется безопасности, управлению данными и ИИ. На шахтах внедрены системы позиционирования под землей, телеметрия и цифровые модули HSE. Обновлены диспетчерские системы техники Sandvik и CAT. Создается единая архитектура данных для управления процессом от рудника до металлургии.

Ключевые проекты – ANCORELOG и LithoLens. ANCORELOG сканирует керн и за 20 секунд–2 минуты на метр дает детальную информацию о минералогии и геохимии, сразу обрабатывая данные с помощью ИИ. LithoLens анализирует фото керна и формирует базу данных. Это позволяет геологам быстро получать точные данные о месторождении, сокращая затраты и сроки разведки.

Внутренние процессы также автоматизируются. AI-ассистент ТАЛАП помогает сотрудникам работать с внутренними регламентами, централизует документы и ускоряет адаптацию. Система "Учет и выдача питания" фиксирует фактическую выдачу питания, исключая ручной учет. В Жезказгане экономия за первый месяц составила около 100 млн тенге.

Для безопасности используется система DMMS, обеспечивающая подземную радиосвязь, контроль местоположения людей и техники и передачу аварийных сигналов. Системы Micromine Advance с модулем Grade Copilot позволяют моделировать месторождения и повышать точность данных. Уже оцифровано более 90% информации, обучены более 500 специалистов, многие получили международную сертификацию.

Другие примеры: "Алтыналмас", ERG и KAZ Minerals

"Алтыналмас" превращает ГОКи в цифровые комплексы. Система Wenco помогает следить за процессами, управлять логистикой и контролировать технику. Платформа UCO анализирует поведение сотрудников, снижая риски и повышая безопасность. В планах — внедрение ИИ-ассистента, роботизированных автосамосвалов, систем видеоаналитики и сети Private LTE 5G.

ERG начала цифровую трансформацию в 2014 году, инвестировав за пять лет более 100 млн долларов. Собственная IT-компания Business & Technology Services создает цифровые инструменты, внедряет ИИ и системы автоматизации, повышает безопасность и экологичность. MES-система объединяет производственные и бизнес-процессы, а "умные" камеры и помощники контролируют состояние оборудования и персонала.

KAZ Minerals использует дроны и программы для анализа геоданных и создания 3D-моделей. Автоматизация техники, контроль транспорта и системы распознавания усталости водителей повышают безопасность. ИИ анализирует большие массивы данных, оптимизирует работу оборудования и повышает эффективность добычи. Точность прогнозирования перспективных зон достигла 92%, а производительность линий выросла до 7%, извлечение металла – на 2%.

Примеры казахстанских компаний показывают: цифровизация ГМК – не будущее, а реальность. ИИ не заменяет человека, а помогает принимать решения быстрее, безопаснее и эффективнее. Цифровые системы объединяют данные, безопасность, ИИ и инфраструктуру в единую экосистему, обеспечивая прозрачность, снижение рисков и рост производительности.