Наука и технологии

Редкое и красивое событие произошло на Солнце

Солнце, плазма, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 15:23 Фото: unsplash
Двойной выброс массы на Солнце произошел вчера, 21 сентября 2025 года, во время солнечного затмения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 сентября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем. Событие началось около 22:30 по московскому времени (00:30 по времени Астаны. – Прим. ред.) одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, наблюдавшегося в этот момент в Южном полушарии Земли. Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит – одно выше, второе ниже плоскости эклиптики".

Как отметили ученые, в сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности.

"На видео показаны результаты наблюдения солнечных телескопов SUVI, работающих на космическом аппарате GOES-R... Квадрат на изображении – края детектора телескопа".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В ночь с 21 на 22 сентября 2025 года прошло редкое событие – солнечное затмение. В Казахстане его не было видно, но ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовали кадры, сделанные космической солнечной обсерваторией SDO.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Солнечное затмение – уникальные кадры из космоса
12:18, Сегодня
Солнечное затмение – уникальные кадры из космоса
Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения
14:54, 17 сентября 2025
Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
12:59, 12 сентября 2025
Определены даты пика магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в выходные
