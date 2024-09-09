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На Солнце произошел выброс массы: ученые предупреждают о воздействии на Землю

На Солнце произошел выброс массы: ученые предупреждают о воздействии на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 01:58 Фото: pixabay
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о выбросе массы на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT он пояснил, что это плазменное облако, выброшенное в космос.

По его словам, основная часть облака пройдет мимо Земли.

"Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет", — рассказал ученый.

Ранее стало известно, что в сентябре 2024 года ожидаются четыре мощные магнитные бури. 

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