На Солнце произошел выброс массы: ученые предупреждают о воздействии на Землю

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о выбросе массы на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT он пояснил, что это плазменное облако, выброшенное в космос.

По его словам, основная часть облака пройдет мимо Земли.

"Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет", — рассказал ученый.

Ранее стало известно, что в сентябре 2024 года ожидаются четыре мощные магнитные бури.

