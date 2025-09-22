Ученые разгадали давнюю загадку жутких звуков со дна Тихого океана

Ученые слышали странный звук, исходящий со дна океана, более четырех десятилетий и наконец обнаружили его источник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ecoticias, все началось в 1979 году, когда ученые обнаружили загадочные сигналы на дне Тихого океана, но до этого дня они не могли объяснить их происхождение.

Теперь, через 44 года, беспрецедентные исследования раскрыли источник этих загадочных звуков.

Издание рассказало, что в 1979 году ученые провели эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых, в частности, в зоне Кларион-Клиппертон. Целью исследования было наблюдение за воздействием крупномасштабной добычи полезных ископаемых на морскую экосистему. Однако они не знали, что последствия окажутся более длительными, чем они полагали.

Добыча полезных ископаемых оставила видимые следы на морском дне, и ученые заметили серию странных звуков, или пингов, исходящих из этой зоны, но так и не смогли понять их происхождение. Эти пинги стали загадкой, которая оставалась неразгаданной более четырех десятилетий.

Недавнее исследование, проведенное Национальным океанографическим центром и Музеем естественной истории в Лондоне, показывает, что эти сигналы на самом деле были связаны со следами, оставленными горнодобывающей техникой.

Остается вопрос: какое влияние деятельность горнодобывающей промышленности оказывает на морскую экосистему? И ответ непрост. Исследование показало, что в районе добычи начинают проявляться признаки биологического восстановления. Небольшие подвижные организмы, такие как ксенофиофоры, начали повторно заселять пострадавший район. Это свидетельствует о постепенном возвращении морской жизни.

Ученые отметили, что это говорит о том, что планы по добыче полезных ископаемых на океанском дне могут очень пагубно сказаться на экосистеме самого океана.

