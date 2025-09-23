#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На границе ядра Земли зафиксировали загадочный сдвиг

Земной рельеф, флора, трава, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 05:21 Фото: pexels
Французские геофизики из Университета Густава Эйфеля (Париж) обнаружили необычное смещение масс в глубинах Земли. Оно произошло между 2006 и 2008 годами на границе мантии и ядра – на глубине около трех тысяч километров, сообщает Zakon.kz.

Научное открытие описанное в журнале Geophysical Research Letters, основано на данных американо-германской спутниковой миссии GRACE. По словам ученых, зафиксированное изменение массы в недрах Земли указывает на возможные трансформации в структуре горных пород, в частности – перовскитов.

Эти минералы образуются при экстремальном давлении и давно считаются важным компонентом нижней мантии. Их существование подтверждено как лабораторными экспериментами, так и сейсмическими наблюдениями: скорость прохождения волн в этой области соответствует свойствам перовскитовых пород.

Анализ гравитационных данных GRACE позволил зафиксировать сдвиг масс, вызвавший локальное изменение земного тяготения. Ученые предполагают, что деформация на границе ядра и мантии могла достигать около десяти сантиметров. Это, в свою очередь, могло повлиять на движение жидкого ядра и привести к наблюдаемым магнитным аномалиям.

Исследователи подчеркивают, что точные причины этих процессов пока не установлены, однако результаты работы помогут глубже понять внутреннюю структуру планеты, а также ее влияние на геодинамические процессы, включая землетрясения и формирование магнитного поля Земли.

Ранее ученые раскрыли происхождение огромного кратера под Северным морем.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: