Океанолог предсказал, что люди перестанут купаться на пляжах

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил, что изменение климата делает небезопасными морские пляжи, сообщает Zakon.kz.

Ученого цитируют РИА Новости.

"Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля", – предупредил он в своем интервью.

По словам Сапожникова, бассейны предпочтительнее для отдыхающих ввиду участившегося появления акул и ядовитых медуз на морских побережьях в курортных зонах.

