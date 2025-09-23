#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Наука и технологии

Океанолог предсказал, что люди перестанут купаться на пляжах

Волны, песок, вода, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 07:40 Фото: pexels
Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил, что изменение климата делает небезопасными морские пляжи, сообщает Zakon.kz.

Ученого цитируют РИА Новости.

"Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля", – предупредил он в своем интервью.

По словам Сапожникова, бассейны предпочтительнее для отдыхающих ввиду участившегося появления акул и ядовитых медуз на морских побережьях в курортных зонах.

Ранее стало известно, почему Красное море атаковали стаи акул.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
07:20, Сегодня
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
Касым-Жомарт Токаев принял президента ФИФА
06:59, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента ФИФА
Ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет
06:40, Сегодня
Ученые расшифровали радиосигнал, который летел по Вселенной 10 миллиардов лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: