Столкновение галактик: ученый рассказал подробности

Человеческий слух неспособен уловить звук от столкновения галактик, заявил ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Подъем".

Речь идет о столкновении галактик в Квинтете Стефана, расположенном на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. До нашей планеты дошла ударная волна, сопровождавшая это событие.

Как пояснил Попов, столкновение вызвало образование ударной волны, которая запустила механизмы излучения в разных диапазонах спектра. Это излучение и зафиксировали с помощью телескопов на Земле.

"Человеческое ухо не может услышать такую звуковую волну, даже если его усилить до предела. Даже соседняя галактика не "услышала" бы это столкновение из-за огромных расстояний", — отметил ученый.

Попов добавил, что данные, полученные в результате анализа излучения, крайне важны для изучения процессов, происходящих при столкновении галактик, и представляют интерес для специалистов в этой области.

Ранее астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса.

