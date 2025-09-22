#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Стало известно, почему Красное море атаковали стаи акул

Морские обитатели, море, вода, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 04:36 Фото: pexels
Российский океанолог Филипп Сапожников раскрыл, что повлияло на нашествие акул в Красное море, сообщает Zakon.kz.

Филипп Сапожников – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН. Он рассказал РИА Новости, что именно строительство Суэцкого канала открыло акулам новый путь.

Комментируя появление на прошлой неделе акул вблизи пляжей египетского курорта Макади-Бей к югу от Хургады, ученый отметил, что открытие Суэцкого канала сделало возможным прямой сквозной путь миграции из Индийского океана в Средиземное море.

В связи с этим изменились миграционные пути крупных морских рыб и, в частности, стали мигрировать и акулы.

Ученый добавил, что в Красном море обитает около 49 видов акул. Около, потому что некоторые виды отмечены, но не слишком достоверно. Сорок девять видов акул – это много. Это значит, что для каждой акулы есть свой спектр условий существования.

Ранее мы сообщали о том, что на популярных пляжах Египта появились акулы.

Аксинья Титова
