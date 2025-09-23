#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Исследователи выявили заменитель сахара, безопасный для мозга

Белый песок, ягоды, еда, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 08:55 Фото: pexels
Искусственные подсластители – за исключением тагатозы – могут ускорять снижение когнитивных функций и ухудшать память, особенно у людей с диабетом. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные о диете и состоянии здоровья 12 772 взрослых людей. Средний возраст добровольцев составил 52 года. В течение 24 лет участники заполняли анкеты о своем рационе, включая потребление диетических напитков и продуктов с низко- и бескалорийными подсластителями.

На основе уровня потребления заменителей сахара участников разделили на три группы – от низкого до высокого. Суточное потребление варьировалось от 20 до 191 миллиграмма. Наиболее часто употребляемым подсластителем оказался сорбит.

Для оценки когнитивного состояния участники проходили тесты на память, владение языком, рабочую память и скорость обработки информации. Оказалось, что при активном потреблении искусственных подсластителей снижение когнитивных способностей происходило на 62% быстрее, чем при минимальном.

Ученые подсчитали, что в среднем у любителей заменителей сахара старение мозга ускорялось на 1,6 года. Даже при умеренном потреблении подсластителей ухудшение когнитивных функций протекало в среднем на 35% быстрее.

Особенно выраженный негативный эффект наблюдался у участников младше 60 лет, а также у людей с диабетом. У пожилых людей старше 60 лет такой связи выявлено не было.

Исследование также показало, что почти все исследованные подсластители, включая аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, сорбит и ксилит, ускоряли когнитивный спад. Единственным исключением стала тагатоза. Она содержится в небольших количествах в ягодах, фруктах, овощах, какао, молоке и молочных продуктах.

Ранее стало известно, что киви помогает организму эффективнее, чем витамин С.

Аксинья Титова
