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Наука и технологии

Заменители сахара усиливают чувство голода – исследование

Ложка сахара, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 02:30 Фото: pixabay
Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что искусственный подсластитель сукралоза повышает активность гипоталамуса, области мозга, которая регулирует аппетит и массу тела, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Во время эксперимента 75 участникам предложили употребить два варианта напитка – воду, подслащенную обычным сахаром и сукралозой. Сукралоза – это искусственный подсластитель, который в 400-600 раз слаще сахарозы (столового сахара). Она широко используется в производстве продуктов питания.

До и после употребления напитков добровольцы прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) мозга, сдали образцы крови и сообщили, насколько голодными они себя чувствовали.

Результаты показали, что сукралоза усиливала чувство голода и активность гипоталамуса – области мозга, которая играет ключевую роль в контроле пищевого поведения. Особенно выраженным такой эффект был у людей с ожирением.

По словам ученых, сукралоза "сбивает мозг с толку", обеспечивая ощущение сладости без ожидаемой энергетической ценности. Также исследователи подтвердили, что употребление сахара привело к повышению уровня гормонов в крови и гормонов, которые его регулируют, в том числе инсулина и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1). Сукралоза не оказывала аналогичного действия.

Ранее женский иммунитет изучили в Лондоне.

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Аксинья Титова
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