Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири
В документе отмечается, что диаметр этих образований достигает десятков метров, а глубина превышает 50 метров. Они возникли в результате мощных взрывов, выбрасывавших на сотни метров вверх лед и грунт.
Ранее считалось, что такие кратеры формируются из-за таяния вечной мерзлоты или разложения газогидратов, вызванных глобальным потеплением. Однако расчеты показали, что этих факторов недостаточно для создания необходимого давления.
Авторы исследования пришли к выводу, что ключевую роль играет подъем тепла и газа из глубинных слоев под мерзлотой. Климатическое потепление ускоряет процесс, вызывая деградацию мерзлоты, образование озер и рек, которые дополнительно прогревают почву. В результате создаются условия для накопления газа и последующего взрывного выброса.
Ученые отмечают, что подобные явления связаны с геологическими особенностями Ямала и Гыдана – регионов с крупнейшими месторождениями природного газа. Однако схожие процессы могут происходить и в других районах. Это делает кратеры важным индикатором изменения климата и возможного ускорения выбросов метана в атмосферу.
