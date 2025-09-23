#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири

кратер, ученые, исследование, Сибирь , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 18:55 Фото: pixabay
В журнале Science of The Total Environment опубликовано исследование, объясняющее происхождение таинственных кратеров, которые за последние десять лет были обнаружены в Западной Сибири, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что диаметр этих образований достигает десятков метров, а глубина превышает 50 метров. Они возникли в результате мощных взрывов, выбрасывавших на сотни метров вверх лед и грунт.

Ранее считалось, что такие кратеры формируются из-за таяния вечной мерзлоты или разложения газогидратов, вызванных глобальным потеплением. Однако расчеты показали, что этих факторов недостаточно для создания необходимого давления.

Авторы исследования пришли к выводу, что ключевую роль играет подъем тепла и газа из глубинных слоев под мерзлотой. Климатическое потепление ускоряет процесс, вызывая деградацию мерзлоты, образование озер и рек, которые дополнительно прогревают почву. В результате создаются условия для накопления газа и последующего взрывного выброса.

Ученые отмечают, что подобные явления связаны с геологическими особенностями Ямала и Гыдана – регионов с крупнейшими месторождениями природного газа. Однако схожие процессы могут происходить и в других районах. Это делает кратеры важным индикатором изменения климата и возможного ускорения выбросов метана в атмосферу.

А ранее ученые пришли к новому и интересному открытию. Луна ржавеет, и в этом виновата Земля. Оказалось, что частицы кислорода, принесенные с планеты на Луну, могут превращать лунные минералы в гематит, также известный как ржавчина. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
