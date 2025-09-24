В Китае возвели самую высокую плотину в мире высотой в 80-этажное здание

В Китае запустили в эксплуатацию самую высокую в мире каменно-насыпную плотину, построенную с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых двойников, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, плотину проекта "Дашися", разработала государственная корпорация China Energy Engineering Corporation. Это самая высокая в мире дамба с бетонной облицовкой на насыпном основании. Ее высота составляет 247 метров, что сопоставимо с 80-этажным зданием.

Плотина представляет собой массив из уплотненного камня или гравия, с водонепроницаемой бетонной облицовкой на стороне, обращенной к воде. За последние десятилетия такие конструкции стали предпочтительными благодаря большей безопасности, меньшей стоимости и возможности строить более высокие сооружения.

Проект "Дашися" также стал первой в мире плотиной этого типа, полностью построенной с использованием интеллектуальных технологий, включая работу беспилотного оборудования.

После завершения работ в следующем году водохранилище будет вмещать 1,17 миллиарда кубометров воды, что позволит орошать более 533 тыс. гектаров сельхозугодий в бассейнах рек Аксу и Тарим. Проект также улучшит контроль паводков и снизит частоту разрушительных наводнений.

