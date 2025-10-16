На Солнце неспокойно: четвертая вспышка за день потрясла орбиту Земли

На Солнце 16 октября произошла новая вспышка класса М – предпоследнего по мощности, сообщает Zakon.kz.

Это уже четвертая подобная вспышка за сутки, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"16 октября в 17:08 по московскому времени (19:08 аст.) в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен №4246 (N21W65) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 33 минуты", – уточнили специалисты.

Ранее в тот же день были зафиксированы вспышки М2.7, М2.4 и М1.1, все они также произошли в одной активной области – группе пятен 4246.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: классы A, B, C, M и X отражают рост интенсивности в десять раз при переходе от одной категории к следующей. Вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами плазмы, способными вызвать геомагнитные возмущения на Земле.

