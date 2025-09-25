#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Посреди озера в США нашли собственный "Бермудский треугольник"

Озеро в США, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 08:40 Фото: ECOticias
Тайна Бермудского треугольника до сих пор не раскрыта учеными, хотя аномалии этого места в центре внимания исследователей много лет. В самом сердце Соединенных Штатов существует загадочное место, которое часто сравнивают с ним, сообщает Zakon.kz.

По данным издания ECOticias, речь идет о так называемом Мичиганском треугольнике – водной территории, ограниченной городами Лудингтон, Манитовок и Бентон-Харбор, где на протяжении веков фиксировали странные исчезновения кораблей и самолетов.

Еще в XVII веке здесь бесследно исчез французский корабль Le Griffon. А в 1950 году рейс 2501 авиакомпании Northwest Orient Airlines исчез над озером вместе с 58 людьми на борту. Подобных случаев в этом регионе насчитывают десятки.

Некоторые ученые объясняют тайны района непредсказуемой погодой и сильными ветровыми течениями. Другие считают, что виноваты магнитные искажения, которые сбивают из строя компасы и системы навигации.

Впрочем, есть и более необычные теории. Свидетели сообщали о появлении НЛО над озером, а в 2007 году гидролокатор зафиксировал подводную структуру, похожую на Стоунхендж. Это лишь подпитало догадки о возможных паранормальных или даже внеземных воздействиях.

Несмотря на многочисленные исследования, однозначного ответа, почему именно в "треугольнике озера Мичиган" происходят эти инциденты, до сих пор нет. Именно поэтому этот регион считают одной из самых загадочных "горячих точек" в США.

Ранее ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири.

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных объектов
07:58, Сегодня
Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных объектов
Изумруд в гранитной оправе: что нового ждет озеро Иссык
10:21, 11 сентября 2025
Изумруд в гранитной оправе: что нового ждет озеро Иссык
Личный опыт: как бюджетно путешествовать по Казахстану
14:27, 10 сентября 2025
Личный опыт: как бюджетно путешествовать по Казахстану
