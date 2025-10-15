Таинственный стук по обшивке корабля услышал астронавт в космосе

В вакууме, где звук не может распространяться, китайский астронавт услышал загадочный стук по корпусу корабля. Этот феномен до сих пор ставит ученых в тупик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, во время своего исторического полета в 2003 году первый китайский астронавт Ян Ливэй услышал в капсуле "Шэньчжоу-5" серию ритмичных стуков – "будто кто-то бил по корпусу деревянным молотком". Это было невозможно, потому что в космосе нет воздуха, поэтому – нет и звука. Но даже после возвращения на Землю воспроизвести этот феномен не удалось.

Фото: wikipedia

Спустя более 20 лет загадка только углубилась. Другие китайские астронавты сообщали, что слышали подобный стук в следующих миссиях 2005 и 2008 годов. С тех пор "космический призрак" стал частью легенд программы "Шэньчжоу".

Специалисты предполагают, что причиной могли быть резкие перепады температур, которые вызывают расширение и сжатие металла. Однако звук, который описывал Ян – равномерный и повторяющийся, не совпадает с типичными проявлениями термического стресса. Также не было найдено следов ударов микрометеороидов или признаков технической неисправности.

Некоторые исследователи даже рассматривают психологическую версию – слуховую иллюзию, вызванную изоляцией и напряжением. Но ни один другой астронавт не сообщал о подобных эффектах.

