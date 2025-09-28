#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Наука и технологии

Масштаб "ИИ-психоза" оценивают психиатры

психиатры оценивают масштаб ИИ-психоза, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 19:50 Фото: pixabay
В психиатрических учреждениях заметили, что в последнее время ряд пациентов, поступающих с ложными и иногда опасными убеждениями, наблюдается общая черта – активное взаимодействие с чат-ботами, сообщает Zakon.kz.

Издание Wired опросило более 10 психиатров, заметив данную тенденцию.

Специалисты говорят, что пациенты уверены в наличии разума у ботов, приводя в доказательство "тысячи" страниц переписки, где нейросети поддерживали их нездоровые мысли. В отдельных случаях общение с искусственным интеллектом (ИИ) приводило к серьезным последствиям, включая потерю работы, расставания, госпитализации, тюремные сроки и даже убийства. Однако психиатры не спешат признавать "ИИ-психоз" как официальный диагноз, так как, по их мнению, это понятие может ввести в заблуждение и упрощает сложный процесс понимания психоза.

Портал отмечает, что психоз рассматривается не как отдельное заболевание, а как совокупность симптомов, таких как галлюцинации и нарушения мышления. Он может быть связан как с шизофренией или биполярным расстройством, так и с последствиями недостатка сна или сильного стресса. В случаях, связанных с общением с ИИ, чаще наблюдаются бредовые идеи – устойчивые, но не соответствующие реальности убеждения, которые трудно опровергнуть.

По словам психиатра из Стэнфордского университета Нины Васан, спешить в классификацией психоза не стоит, в связи с тем, что это может привести к ошибкам в понимании обычных трудностей. Кроме того, существует опасение, что общество начнет считать технологию основной причиной проблем, хотя прямая связь пока не установлена.

Эксперты также переживают по поводу возможной стигматизации психоза. Люди с его проявлениями могут испытывать стыд и избегать обращения за помощью, что усугубляет их состояние.

В настоящее время исследование темы "ИИ-психоза" находится на начальной стадии, и психиатры сталкиваются с трудностями в понимании масштабов и причин этого явления.

Ранее сообщалось, что ChatGPT довел человека до гибели, другого – до психоза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: