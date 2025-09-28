Масштаб "ИИ-психоза" оценивают психиатры

В психиатрических учреждениях заметили, что в последнее время ряд пациентов, поступающих с ложными и иногда опасными убеждениями, наблюдается общая черта – активное взаимодействие с чат-ботами, сообщает Zakon.kz.

Издание Wired опросило более 10 психиатров, заметив данную тенденцию.

Специалисты говорят, что пациенты уверены в наличии разума у ботов, приводя в доказательство "тысячи" страниц переписки, где нейросети поддерживали их нездоровые мысли. В отдельных случаях общение с искусственным интеллектом (ИИ) приводило к серьезным последствиям, включая потерю работы, расставания, госпитализации, тюремные сроки и даже убийства. Однако психиатры не спешат признавать "ИИ-психоз" как официальный диагноз, так как, по их мнению, это понятие может ввести в заблуждение и упрощает сложный процесс понимания психоза.

Портал отмечает, что психоз рассматривается не как отдельное заболевание, а как совокупность симптомов, таких как галлюцинации и нарушения мышления. Он может быть связан как с шизофренией или биполярным расстройством, так и с последствиями недостатка сна или сильного стресса. В случаях, связанных с общением с ИИ, чаще наблюдаются бредовые идеи – устойчивые, но не соответствующие реальности убеждения, которые трудно опровергнуть.

По словам психиатра из Стэнфордского университета Нины Васан, спешить в классификацией психоза не стоит, в связи с тем, что это может привести к ошибкам в понимании обычных трудностей. Кроме того, существует опасение, что общество начнет считать технологию основной причиной проблем, хотя прямая связь пока не установлена.

Эксперты также переживают по поводу возможной стигматизации психоза. Люди с его проявлениями могут испытывать стыд и избегать обращения за помощью, что усугубляет их состояние.

В настоящее время исследование темы "ИИ-психоза" находится на начальной стадии, и психиатры сталкиваются с трудностями в понимании масштабов и причин этого явления.

Ранее сообщалось, что ChatGPT довел человека до гибели, другого – до психоза.