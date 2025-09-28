Выяснилось, жители каких стран увидят северное сияние 2026 года

В 2026 году приближается 11-летний пик солнечной активности. Это подарит человечеству возможность наблюдать невероятное явление с разных уголков планеты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Time Out, следующий год будет очень благоприятным для тех, кто желает собственными глазами увидеть северное сияние. Все из-за приближения "солнечного максимума", что случается раз в 11 лет.

Северное сияние возникает в результате попадания в магнитное поле Земли заряженных частиц, выброшенных Солнцем. И чем активнее Солнце, тем больше заряженных частиц оно выбрасывает, тем чаще можно наблюдать северное сияние и тем оно ярче.

Хотя при определенной удаче наблюдать это явление можно даже в субтропиках, больше шансов будет все же у тех, кто находится в высоких широтах. Лучшим вариантом являются страны северной Европы – Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Итак, если вы хотите увидеть северное сияние, эксперты рекомендуют следующие места для наблюдения:

Национальный парк Тингвеллир, неподалеку от Рейкьявика в Исландии;

Национальный парк Абиско в Швеции;

город Оулу в Лапландии, Финляндия;

города Тромсе и Рейне;

а также архипелаг Шпицберген в Норвегии.

Наблюдать за северным сиянием можно и в Северной Америке. Специалисты рекомендуют провинции Канады Юкон и Нунавут, где можно увидеть это явление.

