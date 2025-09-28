Выяснилось, жители каких стран увидят северное сияние 2026 года
Как пишет Time Out, следующий год будет очень благоприятным для тех, кто желает собственными глазами увидеть северное сияние. Все из-за приближения "солнечного максимума", что случается раз в 11 лет.
Северное сияние возникает в результате попадания в магнитное поле Земли заряженных частиц, выброшенных Солнцем. И чем активнее Солнце, тем больше заряженных частиц оно выбрасывает, тем чаще можно наблюдать северное сияние и тем оно ярче.
Хотя при определенной удаче наблюдать это явление можно даже в субтропиках, больше шансов будет все же у тех, кто находится в высоких широтах. Лучшим вариантом являются страны северной Европы – Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия.
Итак, если вы хотите увидеть северное сияние, эксперты рекомендуют следующие места для наблюдения:
- Национальный парк Тингвеллир, неподалеку от Рейкьявика в Исландии;
- Национальный парк Абиско в Швеции;
- город Оулу в Лапландии, Финляндия;
- города Тромсе и Рейне;
- а также архипелаг Шпицберген в Норвегии.
Наблюдать за северным сиянием можно и в Северной Америке. Специалисты рекомендуют провинции Канады Юкон и Нунавут, где можно увидеть это явление.
