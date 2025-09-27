#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Физики выяснили, что пространства и времени не существует

Капля воды, падение, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 06:59 Фото: pexels
Привычное для науки и культуры представление о пространстве-времени может оказаться лишь удобной моделью, но не отражением реальности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал The Conversation, к такому выводу пришли исследователи, анализируя философские и физические основы этого понятия.

Согласно общей теории относительности, мир описывается как четырехмерное пространство-время, которое изгибается под действием гравитации. Однако, по словам ученых, это не означает, что само пространство-время существует как "вещество" или "объект". Оно – инструмент для описания событий, но не "ткань реальности".

Отказ от трактовки пространства-времени как реально существующего объекта, по их мнению, помогает прояснить многие философские и научные парадоксы.

Так, парадоксы путешествий во времени строятся на ложном предположении, что прошлое и будущее существуют как места, куда можно вернуться. На самом деле прошлые события уже произошли, а будущие еще нет – и в этом принципиальное отличие.

Вместо этого пространство-время предлагается понимать как язык физики, позволяющий упорядочить данные о том, где и когда происходят события. Оно остается мощнейшей моделью для расчетов, но, как и небесная сфера в астрономии прошлого, не обязано существовать само по себе.

Ранее ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря.

Аксинья Титова
