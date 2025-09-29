#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Связь между магнитными бурями и сердечными приступами выявили ученые

кардиограмма, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:17 Фото: pixabay
Землю окружает невидимая защитная оболочка – магнитосфера, состояние которой зависит от активности Солнца. Обычно ее фоновые колебания остаются для жителей планеты незаметными, но временами магнитный щит приходит в сильное возбуждение, сообщает Zakon.kz.

Вопросом, могут ли вспышки на Солнце, вызывающие магнитные бури на Земле, непосредственно влиять на риск сердечных приступов, задаются давно. И общий ответ был один: нет научных доказательств негативного влияния магнитных бурь на человека. Между тем группа бразильских ученых провела масштабное исследование, чтобы найти ответ на этот вопрос. Группа изучила статистику госпитализаций с инфарктом миокарда за несколько лет, сопоставив медицинские данные тысяч пациентов (их возраст, пол и выживаемость) с показателями космической погоды, пишет "Наука ТВ".

Ключевой задачей было выяснить, отличаются ли даты госпитализаций и смертей в периоды, когда магнитное поле Земли было неспокойным. Исследователи не доказывали специально причинно-следственную связь, а искали статистическую закономерность, сравнивая частоту событий в спокойные и геомагнитно-бурные дни. Также они проверяли, по-разному ли реагируют мужчины и женщины.

Для объективной оценки магнитной активности использовался планетарный К-индекс – международный стандарт, который присваивает каждому дню числовой код в зависимости от уровня возмущенности магнитного поля.

Анализ выявил четкую тенденцию. В дни высокой солнечной активности количество госпитализаций с инфарктом среди женщин, особенно среднего и пожилого возраста, заметно возрастало. В этих же группах увеличивалась и внутрибольничная смертность.

Любопытно, что мужчины, хотя и составили большинство пациентов в исследовании, не показали столь же выраженного роста госпитализаций в периоды магнитных бурь.

Объяснение этому феномену может скрываться в самой природе работы сердца. Его ритм задается электрическими импульсами, и, по мнению некоторых ученых, мощные внешние электромагнитные возмущения способны оказывать на них некоторое влияние. Если у человека уже есть проблемы с сердцем – например, уязвимые артерии или нестабильный ритм, даже небольшой внешний толчок может сыграть роковую роль, спровоцировав приступ в конкретный день.

Для окончательного подтверждения этой гипотезы требуются более масштабные исследования. Большие массивы данных и более детальная информация о пациентах помогут точнее определить группы риска.

Если же связь между солнечными бурями и инфарктами подтвердится, это позволит медикам прогнозировать нагрузку на кардиологические отделения в дни неблагоприятной космической погоды и быть готовыми к возможному наплыву пациентов.

Врач-терапевт Алексей Хухрев в свою очередь считает, что как-то специально готовиться к магнитным бурям не нужно.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
