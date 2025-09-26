Врач назвал опасную привычку во время солнечных бурь
На Солнце регулярно фиксируются солнечные вспышки. Многие люди в эти периоды субъективно ощущают ухудшение самочувствия, хотя научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье отсутствуют, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявляет кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, как-то специально готовиться к магнитным бурям не нужно.
"Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Во всяком случае не надо к себе как-то особенно в эти дни прислушиваться, надо по возможности отвлекаться, заняться каким-то делом. Те, кто начинает мерить по 50 раз в день давление, щупать себе пульс, им, конечно, станет плохо", – цитирует специалиста радио Sputnik.
В продолжении он уточняет, что солнечные бури регулярно происходят и происходили миллиарды лет.
Пережить очень просто – принимать все лекарства, которые принимали, и не думать о магнитной буре.
Врач отдельно предупредил об опасности ситуационного приема лекарств.
"Когда человек начинает ситуационно пить таблетки, добра не жди, значит, давление у него будет всегда непредсказуемо скакать, потому что основной смысл лечения гипертонической болезни – это не снижать давление, а не давать ему подниматься".Алексей Хухрев
Также мы уже рассказывали, что две продолжительные вспышки на Солнце ударили по Земле 24 сентября.
