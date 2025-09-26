#АЭС в Казахстане
#Интересное
#Интересное
Советы

Врач назвал опасную привычку во время солнечных бурь

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:47 Фото: pexels
На Солнце регулярно фиксируются солнечные вспышки. Многие люди в эти периоды субъективно ощущают ухудшение самочувствия, хотя научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье отсутствуют, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявляет кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, как-то специально готовиться к магнитным бурям не нужно.

"Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Во всяком случае не надо к себе как-то особенно в эти дни прислушиваться, надо по возможности отвлекаться, заняться каким-то делом. Те, кто начинает мерить по 50 раз в день давление, щупать себе пульс, им, конечно, станет плохо", – цитирует специалиста радио Sputnik.

В продолжении он уточняет, что солнечные бури регулярно происходят и происходили миллиарды лет.

Пережить очень просто – принимать все лекарства, которые принимали, и не думать о магнитной буре.

Врач отдельно предупредил об опасности ситуационного приема лекарств.

"Когда человек начинает ситуационно пить таблетки, добра не жди, значит, давление у него будет всегда непредсказуемо скакать, потому что основной смысл лечения гипертонической болезни – это не снижать давление, а не давать ему подниматься".Алексей Хухрев

Материал по теме

На Солнце зафиксировали мощную вспышку
На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Также мы уже рассказывали, что две продолжительные вспышки на Солнце ударили по Земле 24 сентября.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
