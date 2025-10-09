#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Накроют ли Землю магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце – ответ ученых

Магнитная буря, ученые, прогноз, солнце , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 22:06 Фото: pexels
Сильная солнечная вспышка класса M2.0, зафиксированная сегодня, 9 октября, не вызовет магнитных бурь на Земле, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, событие произошло на западном краю Солнца, фактически – за его диском, на не обращенной к Земле стороне. Такое положение исключает воздействие выброса плазмы на магнитосферу планеты.

Ученые отметили, что вспышка стала самой мощной с 30 сентября, когда наблюдалось событие уровня M2.7, и при этом позволила зафиксировать исключительно красивый выброс солнечной плазмы.

"Событие не имеет геомагнитных перспектив, прогноз на отсутствие возмущений до конца текущей недели остается в силе", – уточнили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Солнце 9 октября зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности – М.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
