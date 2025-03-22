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Общество

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

планета, Земля, космос, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 11:37 Фото: pixabay
Магнитная буря, достигшая уровней от слабой до средней интенсивности (G1-G2), началась на Земле вечером в пятницу около 23:00 часов по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Геомагнитная буря завершится ближе к 14:00 субботы.

"В дальнейшем геомагнитное поле останется в слабо возмущенном состоянии. Вероятность новых магнитных бурь в воскресенье, 23 марта, оценивается как низкая – около 26%", – сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что причиной магнитной бури стало попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, скорость которого с вечера пятницы составляет 500-600 км/с при норме 350-400 км/с. Источником ветра стала крупная корональная дыра, занимающая почти весь юго-восточный квадрант Солнца.

Ранее эксперты рассказали, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят и перечислили способы, которые помогут не болеть во время природных изменений.

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Андрей Дюсупов
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