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Наука и технологии

В США выявили побочные эффекты "Оземпика"

исследование Оземпика, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 19:13 Фото: pixabay
Специалисты Университета Юты провели серию экспериментов и выяснили, что используемый для снижения веса и контроля диабета препарат "Оземпик" способен снижать мышечную силу даже без видимого уменьшения массы мышц, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Cell Metabolism, при снижении веса под действием препарата количество безжировой массы уменьшается примерно на 10%, но основная ее часть уходит не из скелетных мышц, а из органов, таких как печень. При этом в некоторых группах мышц сила снижалась, несмотря на сохранение прежнего объема.

По мнению ученых, это не обязательно свидетельствует о серьезных побочных эффектах. И все же требует более тщательного изучения в клинических условиях. Особенно это важно для пожилых людей, у которых и без того выше риск потери мышечной массы и снижения подвижности.

Эксперты призвали включать тестирование физической силы в протоколы будущих клинических испытаний препаратов для похудения. Ведь поддержание мышечной функции – ключ к сохранению качества и продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии похудел на 86 кг благодаря особой диете.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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