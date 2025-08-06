В США выявили побочные эффекты "Оземпика"
Согласно данным издания Cell Metabolism, при снижении веса под действием препарата количество безжировой массы уменьшается примерно на 10%, но основная ее часть уходит не из скелетных мышц, а из органов, таких как печень. При этом в некоторых группах мышц сила снижалась, несмотря на сохранение прежнего объема.
По мнению ученых, это не обязательно свидетельствует о серьезных побочных эффектах. И все же требует более тщательного изучения в клинических условиях. Особенно это важно для пожилых людей, у которых и без того выше риск потери мышечной массы и снижения подвижности.
Эксперты призвали включать тестирование физической силы в протоколы будущих клинических испытаний препаратов для похудения. Ведь поддержание мышечной функции – ключ к сохранению качества и продолжительности жизни.
Ранее сообщалось, что мужчина из Индии похудел на 86 кг благодаря особой диете.