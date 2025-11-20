Ученые разгадали тайну роста древних болот

Долгое время оставалось загадкой, почему после ледникового периода торфяники распространились по всему Южному полушарию. Только сейчас ученым удалось выяснить, что причиной этого явления стали изменения в циркуляции атмосферы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из Саутгемптонского университета выяснили, что болота Южного полушария хранят следы крупного климатического перелома, произошедшего около 15 тыс. лет назад. Исследование показало, что древние торфяники образовались из-за резкого сдвига ветров, пишет Nature Geoscience.

"Смещение ветров изменило циркуляцию вод в Южном океане – крупнейшем природном поглотителе углерода. Быстрый рост торфяников в этот период свидетельствует о значительной перестройке глобального углеродного цикла", – рассказал изданию автор исследования доцент Зои Томас.

Современные наблюдения показывают, что южные западные ветры вновь смещаются, теперь в сторону Южного полюса. Ученые предупреждают, что это может снизить способность океана улавливать углерод и повысить риск засух и лесных пожаров на южных континентах.

