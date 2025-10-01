Ученые объяснили, почему на Луне появляется ржавчина

Обнаружение гематита (минерала оксида железа), более известного как ржавчина, на Луне стало неожиданностью для ученых, так как спутник Земли имеет низкую концентрацию кислорода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, исследователи выдвинули несколько теорий, как на Луне появилась ржавчина.

Гематит впервые обнаружили на видимой стороне спутника Земли в 2020 году. Единственным объяснением, которое могло бы объяснить распределение этого материала, было то, что ионы кислорода переносились на Луну магнитосферой Земли.

Фото: Phys.org

По словам ученых, это происходит в течение примерно пять дней в месяц, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Это позволяет части атмосферы нашей планеты попадать на поверхность Луны. Это явление называется "земным ветром".

Группа ученых в своем исследовании представила дополнительные доказательства в поддержку этой теории. Для этого исследователи облучили различные железосодержащие минералы, найденные на Луне, кислородом и водородом с энергией, ожидаемой от частиц земного ветра, а также ионами водорода, подобными ионам солнечного ветра.

Ученые выяснили, что ионы кислорода, такие как ионы земного ветра, могут окислять металлическое железо, сульфид железа и ильменит, обнаруженные в лунном реголите, с образованием гематита.

В издании подчеркнули, что новое исследование предоставляет доказательства в пользу теории, согласно которой ржавчина появлятся на Луне из-за земного ветра.

