Ученые объяснили, почему на Луне появляется ржавчина
Как пишет Phys.org, исследователи выдвинули несколько теорий, как на Луне появилась ржавчина.
Гематит впервые обнаружили на видимой стороне спутника Земли в 2020 году. Единственным объяснением, которое могло бы объяснить распределение этого материала, было то, что ионы кислорода переносились на Луну магнитосферой Земли.
Фото: Phys.org
По словам ученых, это происходит в течение примерно пять дней в месяц, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Это позволяет части атмосферы нашей планеты попадать на поверхность Луны. Это явление называется "земным ветром".
Группа ученых в своем исследовании представила дополнительные доказательства в поддержку этой теории. Для этого исследователи облучили различные железосодержащие минералы, найденные на Луне, кислородом и водородом с энергией, ожидаемой от частиц земного ветра, а также ионами водорода, подобными ионам солнечного ветра.
Ученые выяснили, что ионы кислорода, такие как ионы земного ветра, могут окислять металлическое железо, сульфид железа и ильменит, обнаруженные в лунном реголите, с образованием гематита.
В издании подчеркнули, что новое исследование предоставляет доказательства в пользу теории, согласно которой ржавчина появлятся на Луне из-за земного ветра.
