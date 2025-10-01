Неопознанный "волосатый" объект упал с неба на ферму в Аргентине

В Аргентине расследуют необычный инцидент: на частную ферму на севере страны 25 сентября с неба упал таинственный цилиндрический объект, покрытый черными волокнами, похожими на волосы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, неопознанный предмет размером примерно метр на два изготовлен из углеродного волокна. Также специалисты обнаружили отверстие 40 сантиметров в диаметре, клапаны и выгравированный серийный номер.

Фото: Jam Press

47-летний владелец участка Рамон Рикардо Гонсалес заявил о приземлении объекта в полицию: на место прибыли спасатели, пожарные и саперы. Эксперты выяснили, что объект не представляет опасности. Но все же его происхождение остается загадкой.

Предположительно "волосатый" объект – фрагмент космического мусора.

Ранее ученые засекли огромный межзвездный объект, похожий на космический корабль.