Какого качества лекарства принимают казахстанцы

Существует стереотип, что даже известные бренды работают по принципу "своим все лучшее" и отправляют на отдаленный рынок остатки товаров порой сомнительного качества. Фармацевтика таких оплошностей не терпит.

Корреспондент Zakon.kz имела уникальную возможность посетить завод STADA Hemofarm в Сербии и увидеть, как производятся лекарства для казахстанцев.

Фарм-гигант

STADA Hemofarm – самый крупный завод в Сербии, он находится в городе Врашц. Его масштабы настолько внушительны, что здесь охвачен полный цикл производства лекарств. На предприятии трудятся 4000 работников, хотя большинство процессов автоматизированы. Hemofarm – старейшая компания, которая образована в 1960 году, а с 2006 года входит в состав немецкой группы STADA. Сегодня она по праву считается одной из сильнейших в мире. Ее продукция представлена в 30 странах. Это больше 3000 продуктов сегмента: безрецептурные препараты, дженерики, а также специализированные лекарственные средства, в том числе биосимиляры.

"В Сербии STADA является самым большим производителем и поставщиком лекарств. Около 20% продукции занимают полки местных аптек, а остальное уходит на экспорт. Сплоченная команда с хорошо обученными людьми – в этом наша сила. Многое в производстве мы разработали сами. Компания не стоит на месте, следит за тенденциями и постоянно развивается". Менеджер по связям с общественностью STADA Hemofarm (Вршац, Сербия) Неманья Бркович

Фото: STADA Hemofarm

Подтверждение тому цифры: в 2024 году STADA выпустила 332 млн упаковочных продуктов, а если речь идет о единицах, то она равна 7 млрд. Для сравнения: все население планеты могло выпить по одной ее таблетке.

Единое высокое качество

В STADA Евразия отметили, что Казахстан – ключевой игрок в стратегии компании на евразийском континенте. Он лидирует по объему фармацевтического рынка, где государство заинтересовано обеспечивать население лекарствами. Здесь наиболее востребованными препаратами стали кардиологические средства, пробиотики, спазмолитики, минеральные препараты и назальные спреи.

"У нас действует единая система качества, которая применяется во всей группе STADA. Все продукты проходят одинаковый путь и выводятся на рынок. В месяц в среднем несколько раз качество проверяет инспекция, также на аудит прибывает комиссия из других стран. Мы не можем экспортировать, если у нас недействителен сертификат, он обновляется каждые три года. Иногда определенные рынки предъявляют специальные требования, которые они приводят в соответствии с законами своего государства. В таких случаях мы адаптируем продукцию под них и соблюдаем условия, но чаще всего они касаются упаковки и маркировки. Жители Казахстана могут быть уверены в том, что пьют качественные препараты". Операционный менеджер STADA Hemofarm (Вршац, Сербия) Светлана Калинич

Фото: STADA Hemofarm

Под строгим контролем

Чтобы убедиться в качестве препаратов, мы прошли на производственную площадку. Экскурсию нам провела сотрудница по имени Елена. Она пояснила, что зона стерильная, поэтому необходимо собрать волосы, снять с себя все украшения. Важно быть в хорошем самочувствии, без макияжа и накрашенных ногтей. Тут же выдают одноразовые шапочки, халаты и бахилы. При входе оставляется телефон, фото- и видеосъемка на площадке строго запрещена. Руки обрабатываются дезинфекцией. Все это в целях безопасности, чтобы ни один микроб не добрался до лекарственных средств.

Фото: STADA Hemofarm

Закрытое помещение, светлый коридор, стены без окон, зато уютные лаборатории с множеством компьютеров и аппаратов. Из-за определенной температуры первое время кажется, будто в помещении не хватает свежего воздуха. Каждый лаборант занят своим делом. За дверью слышен гул оборудования. Еще не дойдя до него, Елена предупреждает, что внутри будет громко и нам покажут, как на участке производят инфузионные растворы.

Фото: STADA Hemofarm

"Внутри помещение для взвешивания сырья и приготовления раствора. У нас три емкости, каждая по 12 тыс. литров. Процесс ведет специальная компьютерная система. За исключением одного шага вручную – это добавление сырья в емкость. Перед заполнением должны сделать анализ раствора, проверяется концентрация. Если все хорошо, то начинается заполнение. Наши флаконы изготавливаются из полиэтилена. Сначала идет стерилизация. Они приходят к машинам, которые наполнены раствором. После заполнения уходят на машины для сварки, где идет процесс запаивания. Продукт стабилизируют на 112 градусов", – рассказала Елена.

Фото: STADA Hemofarm

После наблюдения за процессом мы также ознакомились с работой сотрудников, которые под лампой проверяли флакон на белом и черном цвете, качественный продукт пропускали далее к упаковке, а бракованный – отсеивали. Стоит отметить, что режим работы тут в четыре смены, то есть машины практически не останавливаются.

Фото: STADA Hemofarm

В другом заводском комплексе нам представили современный шприц, который уже заполнен препаратом и готов к использованию.

"Шприц уникален по форме, удобен в использовании и наиболее безопасен. Если в привычном методе ломается стеклянная ампула с раствором и наполняется пластиковый шприц, то тут все готово к применению без лишних движений. Обычно стеклянные ампулы сложно открыть, есть риск порезаться, а что хуже, его частицы могут попасть в раствор. А наш шприц тут же наполняется раствором, проходит контроль качества и помещается в стерильный пакет. Весь процесс автоматизирован", – охарактеризовали шприц на предприятии.

Фото: STADA Hemofarm

Роботы на складе

Обойти все здание не удалось из-за ограниченного времени, а тут есть отдельные цеха для стерильных, инъекционных твердых форм препаратов, а также центр контроля качества. Зато удалось побывать на складе, который оборудован различными современными системами хранения – от полностью автоматизированных линий с роботами и шаттлкарами при высотном стеллажном хранении до гибридных решений с участием сотрудников.

"Наша служба занимается приемкой и выдачей сырья, исходных материалов, упаковки и готовой продукции. Ежегодно через наши склады проходит более 130 тыс. паллет, которые отправляются как на внутренние, так и на зарубежные рынки. Мы обеспечиваем хранение в условиях, соответствующих стандартам GMP. Основной температурный режим составляет от 15 до 25 градусов, для продукции, требующей особых условий, используются охладительные камеры с температурой от двух до восьми градусов. При высотном стеллажном хранении сотрудники задействованы только на этапах приемки и отгрузки поддонов. Вся остальная работа выполняется автоматизированной системой: она включает 12 роботов и 12 высокостеллажных кранов, которые оперируют поддонами. Внутри склада движение обеспечивает большое количество шаттлкаров, а именно – специальных тележек, которые перемещают поддоны внутри склада. Контроль осуществляется круглосуточно с помощью датчиков и системы мониторинга". Заведующий складом STADA Hemofarm, Вршац, Сербия Зоран Чурчич

Фото: STADA Hemofarm

В настоящее время STADA Hemofarm ведет разработку более 50 препаратов, включая семь новых проектов. Компания успешно реализовала ряд клинических исследований, внедрила современные аналитические методики и за четыре десятилетия создала свыше 325 лекарственных средств.

Фармкомпания планирует активно развивать сегмент Consumer Healthcare, включая безрецептурные препараты, витамины и биологически активные добавки, а также укреплять позиции в области биосимиляров и специализированных лекарственных средств.