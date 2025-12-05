Астрофизики собираются поймать комету-Манхэттен с помощью зонда

Европейское космическое агентство строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для "ловли" объектов из межзвездного пространства, сообщает Zakon.kz.

Идея миссии Comet Interceptor ("Перехватчик комет") возникла еще до открытия межзвездных объектов. Ученые понимают, что экстренно построить и запустить зонд уже после обнаружения цели практически невозможно. Единственный выход – создать его заранее и держать в космосе в ожидании "добычи".

По плану, аппарат должен "дежурить" в полутора миллионах километров от Земли, в точке Лагранжа L2 – одном из мест в межпланетном пространстве, где гравитация нашей планеты и Солнца сбалансирована. За счет этого там можно стабильно держаться долгие годы. Правда, зонду все равно придется периодически маневрировать своими двигателями. Топлива для этого должно хватить на несколько лет.

Астрономы считают, что этого вполне достаточно: новые долгопериодические кометы обнаруживают каждый год, тем более что благодаря новой обсерватории Веры Рубин в Чили теперь их можно будет замечать на гораздо больших расстояниях от Земли, а это дает запас времени на перехват.

Как говорится в недавней статье, выложенной на сервере arXiv.org, ученые привели пример нынешней межзвездной кометы 3I/ATLAS: даже если бы Comet Interceptor в момент ее открытия в июле 2025 года уже "сидел в засаде", ему не удалось бы "поймать" этот объект – для этого нужно было сближаться с ним на скорости 80 километров в секунду, а зонд может достичь максимум 70.

Однако Comet Interceptor представляет собой не один, а целых три космических аппарата. На подлете к комете они должны разделиться и наблюдать объект с разных ракурсов. Таким образом получится объемная картина, к тому же это подстраховка: если один из аппаратов выйдет из строя, останутся еще два.

Ранее сообщалось, что "комета-корабль", приближаясь к Земле, продолжает менять свое поведение.