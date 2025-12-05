В развалинах древнегреческого города нашли 2400-летний забытый горшок с золотом
Как пишет earth.com, под каменным полом внутреннего дворика, возле засыпанной стены, ученые обнаружили узкую комнату из старого дома. В углу эксперты нашли глиняный кувшин, который был наполнен золотыми монетами.
Скрытый клад похож на королевскую плату наемным солдатам, но, скорее всего, он остался под землей, потому что его владелец так и не вернулся.
Находка происходит из Нотиона, прибрежного города, который когда-то находился между персидской и афинской властью.
Команда руководителя исследования Кристофера Ратте, который является профессором древнего средиземноморского искусства и археологии Мичиганского университета, проводила раскопки дома с внутренним двориком вблизи центра Нотиона, где позже этот дом стоял над более ранним жильем классической эпохи.
"Керамика и остатки здания вокруг кувшина свидетельствуют о том, что классический дом вышел из употребления в конце V века до н. э. Это дает кладу независимую дату, отличную от даты самих монет", – подчеркивают в материале.
Поэтому этот факт превращает клад в фиксированный ориентир в персидской денежной истории, а не в объект, который находится в туманном прошлом.
Ранее ученые обнаружили портал в другой мир в неизученной подземной пещере.