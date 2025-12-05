В развалинах древнегреческого города нашли 2400-летний забытый горшок с золотом

В древнем греческом городе на эгейском побережье Турции археологи нашли небольшой глиняный горшок, наполненный персидскими золотыми монетами. Его закопали примерно 2400 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет earth.com, под каменным полом внутреннего дворика, возле засыпанной стены, ученые обнаружили узкую комнату из старого дома. В углу эксперты нашли глиняный кувшин, который был наполнен золотыми монетами.

Скрытый клад похож на королевскую плату наемным солдатам, но, скорее всего, он остался под землей, потому что его владелец так и не вернулся.

Находка происходит из Нотиона, прибрежного города, который когда-то находился между персидской и афинской властью.

Команда руководителя исследования Кристофера Ратте, который является профессором древнего средиземноморского искусства и археологии Мичиганского университета, проводила раскопки дома с внутренним двориком вблизи центра Нотиона, где позже этот дом стоял над более ранним жильем классической эпохи.

"Керамика и остатки здания вокруг кувшина свидетельствуют о том, что классический дом вышел из употребления в конце V века до н. э. Это дает кладу независимую дату, отличную от даты самих монет", – подчеркивают в материале.

Поэтому этот факт превращает клад в фиксированный ориентир в персидской денежной истории, а не в объект, который находится в туманном прошлом.

