Наука и технологии

Землю снова трясет: магнитные бури вернулись с новой силой

Фото: unsplash
Вечером в среду, 1 октября, геомагнитная обстановка вновь обострилась из-за усиления солнечного ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили  в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Сохраняется крайне нестабильная геомагнитная обстановка, регистрируемая как на экваториальных, так и на средних и высоких широтах. Примерно с 16 часов по московскому времени возобновились магнитные бури, которые находятся сейчас в диапазоне G1-G2", – говорится в сообщении.

По данным лаборатории, скорость солнечного ветра несколько раз превышала пороговые значения 750-800 км/с, что привело к кратковременному формированию зоны интенсивных полярных сияний над восточной частью страны. Ночью вероятность наблюдения сияний может возрасти вновь, что станет третьим подобным случаем подряд.

В институте уточнили, что на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности, а также растут площади солнечных пятен. Наиболее опасная активная область №4236 вышла на линию Солнце – Земля и способна "бить" прямой наводкой по планете.

"Совокупность этих факторов пока не позволяет прогнозировать сроки стабилизации геомагнитной обстановки. Имеет смысл обсуждать это не раньше начала будущей недели", – отметили в лаборатории.

А ранее ученые выявили связь между магнитными бурями и сердечными приступами.

Мощнейший геомагнитный шторм буйствует на Земле: прогнозы неутешительные
11:35, Сегодня
Мощнейший геомагнитный шторм буйствует на Земле: прогнозы неутешительные
Магнитная буря накрыла Землю
23:11, 29 сентября 2025
Магнитная буря накрыла Землю
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
14:09, 20 сентября 2025
На Солнце зафиксировали мощную вспышку
