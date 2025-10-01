Землю снова трясет: магнитные бури вернулись с новой силой

Вечером в среду, 1 октября, геомагнитная обстановка вновь обострилась из-за усиления солнечного ветра, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Сохраняется крайне нестабильная геомагнитная обстановка, регистрируемая как на экваториальных, так и на средних и высоких широтах. Примерно с 16 часов по московскому времени возобновились магнитные бури, которые находятся сейчас в диапазоне G1-G2", – говорится в сообщении.

По данным лаборатории, скорость солнечного ветра несколько раз превышала пороговые значения 750-800 км/с, что привело к кратковременному формированию зоны интенсивных полярных сияний над восточной частью страны. Ночью вероятность наблюдения сияний может возрасти вновь, что станет третьим подобным случаем подряд.

В институте уточнили, что на Солнце продолжаются выбросы плазмы умеренной мощности, а также растут площади солнечных пятен. Наиболее опасная активная область №4236 вышла на линию Солнце – Земля и способна "бить" прямой наводкой по планете.

"Совокупность этих факторов пока не позволяет прогнозировать сроки стабилизации геомагнитной обстановки. Имеет смысл обсуждать это не раньше начала будущей недели", – отметили в лаборатории.

А ранее ученые выявили связь между магнитными бурями и сердечными приступами.

