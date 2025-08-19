На Земле до конца суток усилятся магнитные бури

Ученые прогнозируют усиление солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь в течение ближайших суток, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пока индекс геомагнитной активности на данный момент остается в спокойной зоне, но это ненадолго.

"Наблюдения пока отстают от прогноза, и ожидавшихся к утру значений скорости 800-900 км/с нет, но это пока", – отметили в лаборатории.

По данным специалистов, уже до конца дня индекс перейдет в "желтую" и "красную" зоны. Ожидается, что скорость солнечного ветра достигнет "оранжевого" уровня, а геомагнитные возмущения продлятся 1-2 суток.

Кроме того, на Солнце фиксируется некоторое оживление вспышечной активности, однако выраженных трендов пока не наблюдается, и влияния на Землю эти процессы не оказывают.

Ранее ученые заявили, что на Солнце практически исчезли все пятна, и объяснили, что это значит.