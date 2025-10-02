Искусственный интеллект как национальный приоритет: интервью с вице-министром ИИ

Последние дни стали для цифровой отрасли Казахстана поистине историческими. Сначала президент Касым-Жомарт Токаев лично провел первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, а затем задал стратегический тон на главном технологическом форуме региона – Digital Bridge 2025.

О том, как эти события связаны, какие задачи поставил глава государства и как они будут реализовываться, Zakon.kz поговорил с вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Дмитрием Муном.

– Дмитрий Андреевич, мы стали свидетелями двух знаковых событий с участием президента. Глава государства лично возглавил Совет по развитию ИИ, а на форуме название Digital Bridge предложил переименовать в AI Bridge. Насколько этот личный фокус президента на ИИ является поворотным моментом для страны?

– Это не просто два отдельных мероприятия, а звенья одной стратегической цепи. Когда президент лично возглавляет такие процессы, это является мощнейшим сигналом для всего государственного аппарата, бизнеса и общества. Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич на заседании совета, "без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию", и сегодня это стало "важнейшим условием суверенитета страны".

Решение о переименовании форума в AI Bridge логично продолжает эту мысль. Это не просто смена вывески, а фиксация национального приоритета на международном уровне. Глава государства ставит перед нами четкую и амбициозную цель: "в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну". Личный контроль президента гарантирует, что эта задача будет решаться на самом высоком уровне, с привлечением всех необходимых ресурсов. Наше министерство было создано именно для того, чтобы стать, как выразился президент, "главным локомотивом цифровизации", и мы в полной мере осознаем эту ответственность.

– На совете по ИИ президент объявил об "историческом решении" – учреждении первого в стране исследовательского университета в области искусственного интеллекта. Каковы практические шаги по реализации этой инициативы и как она изменит IT-ландшафт страны?

– Это, без преувеличения, системообразующий проект для нашего будущего. Глава государства очень точно обозначил проблему: у нас есть талантливая молодежь, есть отдельные сильные вузы, но отсутствует ядро, центр компетенций мирового уровня. Создание такого университета – это ответ на этот вызов. Президент поручил правительству до конца года подготовить конкретные предложения, и эта работа уже ведется.

Университету будет присвоен особый статус, к его созданию будут привлечены лучшие мировые вузы-партнеры. Главная цель, как ее сформулировал Касым-Жомарт Кемелевич, – "подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики". Этот вуз станет не просто учебным заведением, а центром всей экосистемы: науки, образования, инноваций и международных связей. Он будет напрямую интегрирован с такими проектами, как открытый в дни проведения форума Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и национальная система цифровых профилей учащихся. Мы взращиваем не просто "кодеров", а новое поколение инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать собственные передовые технологии.

– Президент уделил огромное внимание внедрению ИИ в образование и созданию цифровых профилей учащихся. Означает ли это переход к персонализированному обучению в национальном масштабе?

– Именно так. Глава государства назвал персонализированное обучение "революционной возможностью", и это именно – то, над чем мы сейчас работаем. Традиционная модель "одна программа для всех", больше не отвечает требованиям времени. Искусственный интеллект позволяет нам преодолеть этот барьер.

Создание национальных цифровых профилей, порученное правительству, позволит фиксировать успеваемость, сильные стороны и достижения каждого ученика. На основе этих данных ИИ сможет строить индивидуальные образовательные траектории, помогать с профориентацией, адаптировать учебные материалы. Это особенно важно для нашей страны, чтобы, как подчеркнул президент, "обеспечивать равные условия для всех детей, независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня". Это практический шаг к построению Справедливого Казахстана, где технологии служат сокращению разрыва в качестве образования между городом и селом и создают инклюзивную среду.

– Глава государства говорил о рисках и необходимости формирования правовой базы. Какие главные вызовы вы видите в создании Цифрового кодекса, чтобы он не сдерживал, а стимулировал инновации?

– Президент поставил задачу предельно четко: правовая база должна быть, но она не должна быть барьером. "Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно", – сказал он. Главный вызов – найти баланс между регулированием и свободой для инноваций. Мы должны защитить граждан, обеспечить этичное применение ИИ, но не "зарегулировать" отрасль до смерти.

Именно поэтому ведется такая тщательная работа с привлечением экспертов, проводятся парламентские слушания. Ключевые принципы, озвученные главой государства, станут основой этого кодекса. Во-первых, это ответственность: "именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание". Во-вторых, это защита национальных ценностей: технологии не должны наносить ущерб "нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре". И в-третьих, это справедливость: технологии должны служить всем, а не только избранным. Руководствуясь этими принципами, мы создадим гибкую и эффективную правовую рамку.

– Какой вы видите цифровую реальность Казахстана через 10 лет?

– Если мы реализуем все, что было намечено главой государства, то через 10 лет Казахстан станет страной, где цифровизация – это не отдельная отрасль, а философия государственного управления и повседневная реальность. Это будет страна, где госуслуги оказываются проактивно и незаметно для гражданина, где ИИ помогает ставить точные диагнозы в сельской больнице, а экономика основана на собственных технологических решениях.

Как сказал президент, общественная жизнь станет "абсолютно иной, более технологической, современной", что повлияет и на менталитет нации. Это будет Справедливый, Сильный и Безопасный Казахстан. И наш вклад, как министерства, заключается в том, чтобы каждый день, шаг за шагом, претворять это стратегическое видение президента в жизнь.