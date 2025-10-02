#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Израиле научили ИИ предсказывать любовь

ИИ научился предсказывать романтическое влечение по сигналам мозга, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 23:21 Фото: pixabay
Специалисты Университета Бен-Гуриона в Израиле разработали модель машинного обучения, которая с умеренно высокой точностью предсказывает чувства романтического притяжения в условиях, имитирующих работу приложения для знакомств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Computers in Biology and Medicine (CBM), в исследовании поучаствовал 61 студент в возрасте от 23 до 32 лет. Во время просмотра фотографий потенциальных партнеров их мозговая активность фиксировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники говорили, кто им нравится, а затем получали "обратную связь" – якобы оценку со стороны понравившихся им людей (на самом деле она была сымитирована). Это позволило воспроизвести ключевой механизм приложений для знакомств: притяжение и возможный отказ.

Отмечается, что алгоритмы машинного обучения анализировали электрические ответы мозга – так называемые вызванные потенциалы. Модели предсказывали реакцию участников на привлечение с точностью 71,3%, а на отвержение – с точностью 81,3%. При этом у "разборчивых" участников, которые отмечали привлекательными меньше людей, алгоритмы справлялись лучше, что, по мнению авторов, связано с более выраженными и характерными нейронными сигналами.


"Анализируя ЭЭГ-сигналы, мы можем предсказать действия пользователя в приложениях для знакомств – например, решит ли он "свайпнуть вправо" или влево. Это дает понимание эмоций: находят ли они кого-то привлекательным или переживают негативные чувства, связанные с отказом", – заявили авторы эксперимента.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: