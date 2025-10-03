Ученые нашли под землей подозрительные 600-метровые туннели

Ученые обнаружили обширные подземные туннели под Бразилией и Аргентиной. Их размеры и формы, часто круглые или эллиптические, не похожи ни на что, созданное эрозией, потоками лавы или человеческими орудиями, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Ichnos. В статье говорится, что эти массивные проходы, известные как палеоноры, настолько обширны и необычны, что исследователи полагают, что они были созданы вымершей мегафауной.

Самые большие из этих нор – некоторые длиной почти 600 метров – впервые обнаружены в бразильском регионе Риу-Гранди-ду-Сул. Всего нашли более 1500 таких сооружений, многие из них отличаются гладкими стенами, сводчатыми потолками и заметными следами когтей, выгравированными на камне.

Фото: Heinrich Frank

Интересно, что они напоминают логова – огромные норы, которые могли вырыть только очень крупные животные. Сейчас наиболее вероятными кандидатами на создание этих туннелей считаются гигантские наземные ленивцы – группа травоядных, некогда обитавших в Южной Америке и достигавших размеров современных слонов.

У этих животных были массивные передние конечности и изогнутые когти, идеально подходящие для раскопок. Хотя их современные родственники, древесные ленивцы, небольшие и медлительные, их предки ледникового периода были достаточно сильны, чтобы преобразовать ландшафт.

<br>

Ученые считают, что эти туннели могли служить самым разным целям: от укрытия и поддержания температуры до гнездования и даже долговременного совместного проживания. Поскольку многие туннели схожи по конструкции и имеют признаки постоянного использования, исследователи предполагают, что они, вероятно, поддерживались и расширялись на протяжении нескольких поколений.

Исследование показало, что человеческие следы часто следуют сразу за следами ленивцев, словно безмолвная погоня, застывшая во времени.

Ранее мы писали о том, как неопознанный "волосатый" объект упал с неба на ферму в Аргентине.