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События

Операция под землей: в Казахстане обнаружили туннель для контрабанды ГСМ

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:36 Фото: unsplash
Спецслужбы Казахстана и Узбекистана пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали Zakon.kz детали спецоперации.

Согласно релизу ведомства за 22 июля 2025 года, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м.

Примечательно, но незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев.

"За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов".Пресс-служба АФМ РК

Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.

"В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 казахстанцев".Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время расследование окончено. "Дело направили в суд", – заключили в АФМ.

Днем ранее, 21 июля, в агентстве рассказали, что в Алматы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая в Казахстан и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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