Ученые "разбудили" микробы возрастом до 40 тысяч лет из вечной мерзлоты

Группа американских ученых смогла "воскресить" древние микроорганизмы, которые провели десятки тысяч лет в замерзшем состоянии. Исследование проводилось под руководством специалистов из Университета Колорадо в Боулдере, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным экспертов, микробы были обнаружены в образцах вечной мерзлоты – смеси почвы, льда и горных пород, которая покрывает почти четверть Северного полушария.

Эти образцы были взяты в специальном Туннеле вечной мерзлоты, расположенном под центральной частью Аляски. Там, в толще замерзшей земли, сохранились кости мамонтов, бизонов и древние микроорганизмы.

После разморозки и инкубации при температурах 3,8°C и 12,2°C, микробы начали постепенно "просыпаться" и через несколько месяцев сформировали активные колонии.

Ведущий автор исследования Тристан Каро уточнил, что они не только выжили, но и сохранили способность разлагать органику, выделяя углекислый газ.

Теперь ученые, как сказано в публикации издания "Вокруг света", предупреждают, что ускоренное таяние вечной мерзлоты, вызванное глобальным потеплением, может привести к масштабному высвобождению подобных микроорганизмов.

Это, в свою очередь, усилит выбросы парниковых газов – углекислого газа и метана – и ускорит климатические изменения.

"Это ни в коем случае не мертвые образцы, – подчеркивает Каро. – Эти организмы до сих пор способны влиять на биохимические процессы на планете".

