Ученые из любопытства "разбудили" 40 000-летний вирус

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) возродили древние микроорганизмы, которые "проспали" в вечной мерзлоте Аляски около 40 тысяч лет. Это обеспокоило научные сообщества, сообщает Zakon.kz.

Как передает Wionews, исследователи нагрели образцы замерзшей почвы, горных пород и льда, и микробы, которые считались "мертвыми", медленно начали оживать.

Образцы собрали в тоннеле вечной мерзлоты вблизи города Фэрбенкс, известном как "ледяное кладбище". В течение нескольких месяцев микробы, инкубированные при температуре от +3°C до +12°C, начали формировать биопленки – слизистые бактериальные слои, которые трудно уничтожить.

Хотя исследователи отмечают, что эти микроорганизмы "вероятно, не способны инфицировать людей", но они могут представлять экологическую угрозу, выделяя углекислый газ и метан, которые усиливают изменение климата.

Доктор Бригитта Эвенгорд, специалист по инфекционным болезням, предупреждает: вечная мерзлота может скрывать не только безопасные микробы.

"Два, о которых мы знаем, что могут возникнуть из вечной мерзлоты, – это вирусы сибирской язвы и оспы; кроме этого, это ящик Пандоры", – сказала она Greenpeace.

