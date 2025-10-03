#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Наука и технологии

Данна Карагусова станет первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос

Данна Карагусcова, полет в космос, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 10:30 Фото: Instagram/dannakar
Предпринимательница Данна Карагуcова станет первой женщиной из Казахстана, отправившейся в космос в качестве туристки, сообщает Zakon.kz.

Дочь экс-депутата Гульжаны Карагусовой вошла в состав экипажа суборбитального корабля New Shepard, который в ближайшее время совершит 36-й полет в рамках программы американской компании Blue Origin.

Об этом важном событии сказано на сайте компании.

Вместе с Карагусовой в космос отправятся бизнесмен Джефф Элгин, инженер Клинт Келли III, серийный основатель стартапов Аарон Ньюман, украинский бизнесмен Виталий Островский и еще один пассажир, пожелавший сохранить свое имя в секрете.

Фото: blueorigin.com

На сайте также есть небольшие сведения, предлагающие ознакомиться с пассажирами:

"У Данны более 25 лет опыта в медиа, дистрибуции и организации мероприятий. Она стала соучредителем Portals – мультимодальной экосистемы, предлагающей инструменты цифровой саморегуляции, объединяющие искусство и науку. Будучи визионером и творцом-практиком, она воплощает смелые идеи в реальность. Она всю жизнь занимается альпинизмом, покорив Килиманджаро и Эльбрус, демонстрируя внутреннюю силу. Теперь она смотрит на космос – не как на развлечение, а как на преобразующий рубеж, где эволюция человека начинается внутри каждого из нас и простирается за пределы нашего мира".

Сама же Карагусова на своей странице в Instagram заявила, что будущее человечества связано с космосом.

"Осваивая новые горизонты, мы не только развиваем технологии, но и расширяем собственные возможности. Для меня миссия NS-36 с Blue Origin – это часть исследовательского проекта и шаг к мечте, над которой я работала многие годы".Данна Карагусова

Комментаторы активно оставляют слова поддержки и восхищения. На пост отреагировал также бывший супруг Карагусовой – предприниматель Бейбит Алибеков.

Бизнесмен даже опубликовал в Stories фото с пассажирами и оставил следующую подпись:

"Моя бывшая жена улетает в космос".

Фото: Instagram/stories/alibekovkz

Тем временем 1 октября в Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект "SANA-1" с участием четырех женщин. Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета. На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы
09:48, Сегодня
В гостях у Дениса: Татьяна Тарасова выложила трогательное фото из Алматы
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
09:29, Сегодня
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"
08:55, Сегодня
УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: