Данна Карагусова станет первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос

Предпринимательница Данна Карагуcова станет первой женщиной из Казахстана, отправившейся в космос в качестве туристки, сообщает Zakon.kz.

Дочь экс-депутата Гульжаны Карагусовой вошла в состав экипажа суборбитального корабля New Shepard, который в ближайшее время совершит 36-й полет в рамках программы американской компании Blue Origin.

Об этом важном событии сказано на сайте компании.

Вместе с Карагусовой в космос отправятся бизнесмен Джефф Элгин, инженер Клинт Келли III, серийный основатель стартапов Аарон Ньюман, украинский бизнесмен Виталий Островский и еще один пассажир, пожелавший сохранить свое имя в секрете.

Фото: blueorigin.com

На сайте также есть небольшие сведения, предлагающие ознакомиться с пассажирами:

"У Данны более 25 лет опыта в медиа, дистрибуции и организации мероприятий. Она стала соучредителем Portals – мультимодальной экосистемы, предлагающей инструменты цифровой саморегуляции, объединяющие искусство и науку. Будучи визионером и творцом-практиком, она воплощает смелые идеи в реальность. Она всю жизнь занимается альпинизмом, покорив Килиманджаро и Эльбрус, демонстрируя внутреннюю силу. Теперь она смотрит на космос – не как на развлечение, а как на преобразующий рубеж, где эволюция человека начинается внутри каждого из нас и простирается за пределы нашего мира".

Сама же Карагусова на своей странице в Instagram заявила, что будущее человечества связано с космосом.

"Осваивая новые горизонты, мы не только развиваем технологии, но и расширяем собственные возможности. Для меня миссия NS-36 с Blue Origin – это часть исследовательского проекта и шаг к мечте, над которой я работала многие годы". Данна Карагусова

Комментаторы активно оставляют слова поддержки и восхищения. На пост отреагировал также бывший супруг Карагусовой – предприниматель Бейбит Алибеков.

Бизнесмен даже опубликовал в Stories фото с пассажирами и оставил следующую подпись:

"Моя бывшая жена улетает в космос".

Фото: Instagram/stories/alibekovkz

Тем временем 1 октября в Астане в Национальном космическом центре стартовал уникальный исследовательский проект "SANA-1" с участием четырех женщин. Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета. На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля.