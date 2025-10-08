Первая казахстанка в космосе: опубликовано видео туристического полета Данны Карагусовой

Предпринимательница Данна Карагуcова побывала в космосе в качестве туристки, сообщает Zakon.kz.

Дочь экс-депутата Гульжаны Карагусовой вместе с составом экипажа суборбитального корабля New Shepard совершила 36-й полет в рамках программы американской компании Blue Origin.

Перед отправкой в космос компания опубликовала снимки с корабля. Согласно опубликованным данным, в состав экипажа на борту входили: бизнесмен Джефф Элгин, инженер Клинт Келли III, серийный основатель стартапов Аарон Ньюман, украинский бизнесмен Виталий Островский и еще один пассажир, пожелавший сохранить свое имя в секрете. Полет продлился всего 11 минут.

Также снимками поделилась и сама путешественница.

Фото: Instagram/dannakar

Ранее Карагуcова поделилась снимками из деревни астронавтов в Техасе.