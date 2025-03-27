У Сатурна исчезли кольца: что это означает для Земли, объяснила астроном

Исследователи заявили о том, что газовый гигант Солнечной системы – планета Сатурн внезапно лишился своих колец. Почему это произошло и по какой причине с марта они не наблюдаются с Земли – в материале Zakon.kz.

Сатурн относится к типу газовых планет и состоит из водорода и примесей гелия, следов воды, метана, аммиака и тяжелых элементов. В первую очередь эту планету земляне опознают по кольцам. Они были открыты Галилео Галилеем в 1610 году. В состав колец входят лед и пыль, но по некоторой гипотезе их извергают вулканы спутников Сатурна.

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Кольца очень тонкие и лежат точно в плоскости экватора планеты. Их толщина составляет примерно четыре километра. При этом они очень широкие за счет того, что простираются на многие десятки тысяч километров, занимая определенную позицию в пространстве, и доступны к наблюдению за ними.

К слову, кольца есть у всех планет-гигантов. В Солнечной системе их четыре – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но в сравнении с кольцами Сатурна они слабозаметные.

Так как кольца у Сатурна достаточно широкие и могут повернуться к Земле под углом, для наблюдателей представляют собой очень красивое зрелище. В обычное время кольца Сатурна хорошо различимы даже через небольшие телескопы.

Куда исчезли кольца Сатурна и когда они появятся

По словам казахстанского астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, планета Сатурн делает один оборот вокруг Солнца за 29,5 лет, и большую часть времени для наблюдателя его кольца хорошо видны. Но вид колец год от года меняется.

"Дважды за один оборот Сатурна вокруг Солнца кольца располагаются к Земле ребром. Тогда они становятся очень тонкими и напоминают лишь светящуюся линию. В среднем это происходит раз в 14-15 лет. У ученых это событие называется прохождением Земли через плоскость колец Сатурна", – объяснила специалист.

Эксперт по звездам отметила, что в 2025 году "исчезновение" колец случится дважды – 23 марта и 26 ноября. Такие явления наблюдаются с любой точки земного шара. Также астроном пояснила, что ждать полного раскрытия колец Сатурна для наблюдений придется шесть лет. Максимально видны они будут в декабре 2031 года.

Исчезновение внутренних колец Сатурна в последний раз происходило в 2009 году.