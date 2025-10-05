Ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил, что Солнце может выйти на новый пик активности, сообщает Zakon.kz.

По его словам в интервью РИА Новости, очень неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10,7 за сентябрь.

"Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня 201 единица", – сказал ученый.

Он уточнил, что этот показатель оказался выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170 единиц.

"Всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе прошлого года)", – отметил Богачев.

