Наука и технологии

Ученый предупредил, что активность Солнца может достичь нового максимума

Вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 05:45 Фото: xras.ru
Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил, что Солнце может выйти на новый пик активности, сообщает Zakon.kz.

По его словам в интервью РИА Новости, очень неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10,7 за сентябрь.

"Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня 201 единица", – сказал ученый.

Он уточнил, что этот показатель оказался выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170 единиц.

"Всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе прошлого года)", – отметил Богачев.

Ранее астрономы спрогнозировали, когда будет новая магнитная буря.

Аксинья Титова
