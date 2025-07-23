Ближайшие 30 лет Солнце будет бушевать сильнее прежнего – прогноз

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв заявил, что активность Солнца с каждым новым 11-летним циклом будет расти, сообщает Zakon.kz.

В предыдущем цикле звезда достигла 100-летнего минимума активности. Следующий (текущий) цикл стал более бурным, и в дальнейшем эта тенденция сохранится.

"По-видимому, нижнюю точку векового цикла мы прошли все-таки в предыдущем цикле, а сейчас растем вверх, и все ближайшие последующие циклы будут сильнее. Поэтому, если вы спрашиваете мой прогноз на ближайшие 20-30 лет, я считаю, что мы сейчас будем сильно расти, и каждый цикл будет все более и более мощным. Но, опять же, природа славится непредсказуемостью, возможно, все будет наоборот", – сказал в интервью РИА Новости Богачёв.

Он уточнил, что сейчас Солнце прошло очередной пик 11-летнего цикла. Ученые видят, как сильно падает активность светила, насколько меньше на нем происходит вспышек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, появляется много корональных дыр, которые обычно тоже соответствуют снижению активности Солнца.

В то же время, по словам Богачёва, помимо 11-летних циклов на Солнце наблюдаются вековые. Кроме того, ученые не исключают и наличия тысячелетних, или даже "миллионнолетних" циклов. Согласно прогнозам, завершившийся недавно пик должен был прийтись на минимум векового цикла и оказаться очень слабым, но прогнозы не оправдались.

"Прошедший цикл заметно, процентов на 50, превосходит предыдущий. Но все-таки он не рекордный, до максимумов середины XX века недотягивает те же процентов 50. Поэтому можно сказать, что цикл был неожиданно сильным, но если кто-то думает, что пережил что-то исторически небывалое и остался жив, вытирает пот со лба, то нет, ничего исторически особенного в этом цикле не было", – рассказал руководитель лаборатории.

При этом, по словам ученого, по каким законам развивается вековой цикл, научное сообщество пока не знает.

22 июля ученые предупредили о грядущем ухудшении геомагнитной обстановки на Земле из-за солнечного ветра.